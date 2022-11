Infortunio Kean, condizioni e tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri, già alle prese con gli infortuni di Vlahovic, Pogba, Di Maria, Bremer, De Sciglio, McKennie, Paredes ed Iling, devono fare a meno anche di Moise Kean per la gara contro il Paris Saint-Germain, in programma questa sera, mercoledì 2 novembre, alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, competizione dalla quale i bianconeri sono già matematicamente eliminati. L'attaccante, nel corso dell'allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato un'infiammazione all'altezza di una cicatrice esito di un precedente infortunio al retto femorale.

Le condizioni di Kean

Le condizioni di Kean saranno valutate con maggior precisione nei prossimi giorni, ma il rischio è che l'attaccante, oltre a quella con il Psg, sia costretto a saltare anche le partite contro Inter, Verona e Lazio. In questo caso il giocatore tornerebbe a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri solamente nel 2023, al ritorno in campo dopo la pausa per i Mondiali, che prenderanno il via il prossimo 20 novembre in Qatar. Per l'impegno contro i nerazzurri l'allenatore, attualmente in piena emergenza, spera di recuperare Dusan Vlahovic, il quale si è fermato prima della partita di Lecce. Se il serbo dovesse essere arruolabile, toccherebbe a lui comporre il tandem d'attacco con Milik, altrimenti Allegri, che nel frattempo ha recuperato almeno per la panchina Chiesa, fermo dallo scorso gennaio a causa di un grave problema al ginocchio, dovrà inventarsi qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico.