Infortunio Koopmeiners, l'Atalanta lo perde di nuovo

Teun Koopmeiners non rientra nella prossima sfida del'Atalanta contro il Bologna. Le buone sensazioni dei giorni scorsi sono state spazzate via proprio nelle ultime ore con il centrocampista olandese, perno della mediana di Gasperini, che ha sentito un nuovo dolore. Al momento non sembra un riacutizzarsi della lesione al bicipite femorale accusata ormai quasi un mese fa, ma lo staff nerazzurro non vuole rischiare e così si valuterà con attenzione questo nuovo fastidio.

Infortunio Koopmeiners, i tempi di recupero

Niente Bologna, questo è quasi certo, la speranza della Dea è quello di poter tornare a schierare Koopmeiners nel match successivo contro la straripante Fiorentina di Italiano che con la vittoria di San Siro contro l'Inter è salita a otto successi di fila tra campionato e Conference League. Uno scontro importante in ottica Champions League, anche se la settimana sucessiva ce ne sarà un altro forse ancora più importante: quello con la Roma, e contro Mourinho l'olandese dovrebbe essere quasi certo di esserci.

Ora Gasperini dovrà scegliere la pedina giusta da schierare al fianco di De Roon contro un Bologna in ottima forma e reduce dal tris sull'Udinese che ha rilanciato le ambizione europee dei felsinei. Molto probailmente toccherà ancora ad Ederson che è stato impiegato da titolare proprio nelle ultime tre gare giocate dall'Atalanta senza Koopmeiners fornendo anche un assist contro la Cremonese.