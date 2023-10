Atalanta, infortunio Koopmeiners: i tempi di recupero

L'Atalanta perde Teun Koopmeiners, oggi l'olandese, che era rientrato nelle scorse ore dal ritorno della Nazionale a causa di un infortunio, si è sottoposto agli esami clinici che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado. Nulla di eccessivamente grave, ma Gasperini perderà il suo gioiello per almeno due gare. Il centrocampista è forse al momento il giocatore più decisivo della Dea, può giocare ovunque tra centrocampo e trequarti e ovunque sa dare una marcia in più alla manovra.

Quante partite salta Koopmeiners?

Il problema muscolare non è quindi grave ma prevede almeno altre tre settimane di stop, per fortuna della Dea le prime due passeranno per la sosta delle Nazionali, ma per l'altra no ci sarà nulla da fare. Koopmeiners così perderà le gare contro il Genoa del 22 ottobre e quella di Europa League con lo Sturm Graz. La speranza di tutti è quella di poterlo riavere a disposizione per la gara contro l'Inter del 4 novembre, un big match che sarà l'ennesimo test di maturità per l'Atalanta.

Per fortuna Gasperini ha alcune frecce nel suo arco per cercare di sostituire Koopmeiners. Il sostituto naturale è Marko Pasalic, ma il tecnico di Grugliasco può anche dare un assetto più offensivo alla sua Dea con De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca.