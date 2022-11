Mondiali 2022, infortunio per Kostic: Serbia in ansia

Una sfida di fuoco, quella da cui è attesa la Serbia. La formazione di Stojkovic, nella giornata di domani, giovedì 24 dicembre, farà il proprio debutto ai Mondiali 2022 affrontando il Brasile di Tite, una delle principali candidate al titolo. Un match in cui i serbi, che hanno staccato il pass per il Qatar chiudendo al primo posto il girone di qualificazione davanti al Portogallo di Cristiano Ronaldo, venderanno cara la pelle per cercare di strappare un risultato positivo, così da poter poi affrontare con minor pressione i successivi impegni con Camerun e Svizzera. Contro la Seleçao, tuttavia, i serbi potrebbero essere costretti a fare a meno di uno dei loro giocatori migliori: Filip Kostic.

Serbia in ansia, le condizioni di Kostic

L'esterno della Juventus, in uno degli ultimi allenamenti in vista dell'impegno contro il Brasile, ha accusato un problema muscolare, la cui entità è ancora da valutare con esattezza. Il giocatore, come ammesso dallo stesso commissario tecnico Stojkovic, è in forte dubbio per la gara contro il Brasile: "Voglio essere onesto, non ho niente da nascondere: Filip è un punto interrogativo". ha dichiarato. In caso di (probabile) forfait di Kostic, sulla corsia esterna di centrocampo nel 3-4-1-2 serbo, contro il Brasile, potrebbe esserci spazio per Mladenovic, terzino in forza al Legia Varsavia.

Le brutte notizie, per il ct, non finiscono però qui: anche Aleksandar Mitrovic, alle prese con i postumi di un infortunio, non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto potrebbe esserci spazio per Jovic o, in alternativa, l'avanzamento di Milinkovic-Savic sulla trequarti al fianco di Tadic con l'inserimento di un centrocampista.