Infortunio Kostic, condizioni e tempi di recupero

La sosta per gli impegni delle Nazionali non ha portato buone notizie alla Juventus, attesa, sabato 1 aprile, dal match interno contro il Verona. Filip Kostic ha infatti dovuto abbandonare il ritiro della Serbia ha causa di un fastidio alla gamba, che lo costringerà a saltare l'impegno contro Montenegro, valevole per la seconda giornata del gruppo G di qualificazione agli Europei 2024. Una notizia che ha subito messo apprensione nell'ambiente bianconero, dato che l'esterno è uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico Massimiliano Allegri.

Le condizioni di Kostic

Kostic, al suo rientro in Italia, si sottoporrà agli esami del caso al JMedical per capire l'entità dell'infortunio, che il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic, in conferenza stampa, ha rivelato essere un'infiammazione del tendine d'Achille. Dalle prime indiscrezioni, tuttavia, sembrerebbe che il problema accusato dall'ex Eintracht Francoforte non sia particolarmente grave. Le sue condizioni saranno ovviamente valutate meglio nelle prossime ore, ma la speranza dei bianconeri è di riavere a disposizione il giocatore già per la sfida contro il Verona. Se invece il serbo non dovesse essere al 100%, Allegri potrebbe non rischiarlo contro gli scaligeri, così da averlo a completa disposizione per l'impegno successivo, quello contro l'Inter di martedì 4 aprile all'Allianz Stadium e valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Una partita in cui il tecnico spera di poter schierare la miglior formazione possibile e nella quale, almeno in panchina, dovrebbe rivedersi Arkadiusz Milik, fermo ormai da gennaio a causa di una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.