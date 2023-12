Infortunio Lautaro Martinez, condizioni e tempi di recupero

Una serata nefasta, quella vissuta lo scorso mercoledì dall'Inter. I nerazzurri, nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sono stati superati a domicilio dal Bologna, che si è imposto per 2-1 al termine dei tempi supplementari grazie alle reti di Beukema e Ndoye, che hanno risposto all'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Carlos Augusto. A ciò, per gli uomini di Simone Inzaghi, si è aggiunto il problema fisico accusato da Lautaro Martinez, che nel corso della sfida aveva fallito un calcio di rigore. L'argentino, in queste ore, si è sottoposto agli esami strumentali del caso, i quali hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori.

Per l'attaccante, a questo punto, saranno necessari alcuni giorni di riposo, con Lautaro che salterà così non soltanto la sfida contro il Lecce di domani, 23 dicembre, ma anche quella successiva con il Genoa del 29 dicembre. La speranza, per i nerazzurri, è di recuperare l'argentino per l'impegno del 6 gennaio contro il Verona, il primo del 2024. Il tecnico Simone Inzaghi, per i prossimi impegni, si ritroverà quindi con soltanto Thuram, Arnautovic e Sanchez a disposizione nel reparto offensivo.