Inter, infortunio per Lautaro Martinez: condizioni e tempi di recupero

Continua il lavoro di preparazione dell'Inter in vista del via ufficiale della nuova stagione, previsto per gli uomini di Simone Inzaghi per sabato 19 agosto a San Siro contro il Monza in occasione della prima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, in questi giorni, saranno impegnati nelle ultime due amichevoli estive, a partire da quella della Red Bull Arena contro il Salisburgo in programma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto (fischio d'inizio alle 19). Un appuntamento nel quale il tecnico cercherà di mettere a punto i meccanismi di gioco della sua squadra, ma in cui, suo malgrado, dovrà fare a meno di Lautaro Martinez.

Condizioni e tempi di recupero

L'attaccante argentino, divenuto capitano con l'addio di Samir Handanovic, lasciato libero a parametro zero, non è infatti partito alla volta dell'Austria a causa di un leggero sovraccarico muscolare. Un problema di entità moderata, con il giocatore che non è a rischio per il debutto ufficiale contro il Monza. La scelta di lasciarlo a riposo è infatti solamente precauzionale, così da evitare un peggioramento delle condizioni. Lautaro, che rimarrà ad allenarsi ad Appiano, si aggregherà nuovamente al gruppo già nei prossimi giorni.

Oltre all'attaccante argentino, sarà costretto a saltare la sfida contro il Salisburgo anche Acerbi, alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba destra che sarà nuovamente valutato dallo staff medico nerazzurro nella prossima settimana.