Infortunio Lozano, lo stop sarà lungo: il Napoli prepara le alternative

La brutta notizia arriva ancora dal Messico, Lozano si è infortunato con la sua Nazionale ed è già la seconda volta in questa stagione. L'esterno offensivo a inizio anno aveva subito un forte colpo al viso, la preoccupazione è stata tanta, ma alla fine se l'è cavata solo con un dente rotto. Questa volta invcece sembra essere andata molto peggio: il Napoli ha infatti confermato la lussazione della spalla dopo uno scontro di gioco che ha costretto il giocatore ad uscire dal campo dopo appena 66 minuti nella sfida contro Panama, vinta dal Messico 1-0.

Infortunio Lozano: i tempi di recupero

L'infortunio di Lozano è di quelli difficili da valutare subito, la ripresa va seguita passo dopo passo, ma secondo le informazioni che arrivano dallla Spagna, il centramericano potrebbe restare fuori almeno due mesi. Un brutto colpo per il Napoli che lo perderà sicuramente a questo punto sia per la sfida all'Inter che per il doppio confronto con il Barcellona in Europa League. Se davvero dovessero essere due i mesi di stop il recupero non avverrà prima di Napoli-Atalanta del 3 aprile e le partite saltate diventrerebbero ben nove.

Le alternative del Napoli a Lozano

Nel momento in cui è arrivata la notizia a Castelvolturno Spalletti ha dovuto subito iniziare a lavorare sulle alternative. Domenica c'è il Venezia, sfida da non fallire per rimanere agganciati all'Inter che sarà l'avversario del turno successivo. Per fortuna del tecnico toscano l'emergenza infortuni è terminata e così al posto di Lozano ci sarà sia Politano, l'uomo che proprio con il messicano si gioca la maglia da titolare partita dopo partita, e come alternativa Elmas.

La batteria di esterni vede al suo interno anche Insigne che però ama partire dalla parte opposta del campo, e poi c'è Ounas fermato in Coppa d'Africa dal Covid e da un problema cardiaco che deve essere approfondito con un supplemento di indagini. L'algerino è tornato a Napoli e ha iniziato a lavorare in attesa dell'ok dei medici al rientro in campo.