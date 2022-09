Infortunio Maignan: condizioni e tempi di recupero

Ancora brutte notizie per Stefano Pioli ed il Milan. Dopo gli infortuni riportati nei giorni scorsi da Theo Hernandez e Sandro Tonali (il centrocampista, in Nazionale, sarà costretto a saltare gli impegni di Nations League con Inghilterra e Ungheria), in casa rossonera si registra lo stop anche di Mike Maignan. Il portiere, nel corso della sfida Francia-Austria, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al polpaccio sinistro, con il suo posto che è stato preso dall'estremo difensore del West Ham Alphonse Areola. Il commissario tecnico dei transalpini Didier Deschamps ha già annunciato il forfait del milanista per la sfida contro la Danimarca, in programma domenica 25 settembre.

Maignan, i tempi di recupero

Il problema accusato da Maignan sta ovviamente tenendo in ansia Pioli, che spera di non dover rinunciare al proprio portiere titolare alla ripresa del campionato. Al momento è ancora da valutare l'entità del guaio muscolare accusato dal giocatore, con il francese che sarà valutato al suo rientro in Italia dallo staff medico rossonero. La sua presenza per il match contro l'Empoli, tuttavia, può considerarsi in dubbio: se l'ex Lille non dovesse farcela, al suo posto pronto Ciprian Tatarusanu, in campo per nove volte tra campionato e coppe nella passata stagione.

I rossoneri, dopo l'impegno con i toscani, saranno attesi dalle due sfide di Champions League contro il Chelsea inframezzate dal big match di campionato contro la Juventus: ecco perché, per Pioli, sarebbe importante riavere subito a disposizione il proprio estremo difensore.