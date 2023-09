Milan, infortunio per Maignan: condizioni e tempi di recupero

Una serata non particolarmente felice, quella vissuta ieri, martedì 19 settembre, dal Milan. I rossoneri, nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 a San Siro contro il Newcastle malgrado una gara a lungo dominata. A ciò si aggiunge il problema fisico accusato dal portiere Mike Maignan, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale lasciando il posto a Sportiello.

Condizioni e tempi di recupero

L'estremo difensore francese, nella mattinata odierna, si è sottoposto agli esami strumentali del caso per valutera l'entità del problema accusato al flessore. La risonanza magnetica ha escluso lesioni, con Maignan alle prese dunque con un semplice risentimento. Le sue condizioni, adesso, verranno valutate giorno per giorno, anche se verosimilmente il portiere sarà costretto a saltare le gare di campionato contro Verona e Cagliari. Obiettivo dello staff rossonero, che non vuole però bruciare le tappe, è quello di rimettere Maignan a disposizione del tecnico Stefano Pioli per il big match contro la Lazio, in programma il prossimo 30 settembre. In assenza di "Magic Mike", la porta del Milan sarà difesa da Sportiello, giunto in estate a parametro zero dall'Atalanta.