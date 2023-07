Infortunio Mkhitaryan, le condizioni dell'armeno

Prima amichevole in Giappone per l'Inter, che, nella giornata di oggi, giovedì 27 luglio, affronterà a Osaka l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Marcelo Brozovic. Un impegno che permetterà al tecnico di Simone Inzaghi, ancora alla ricerca di rinforzi sul mercato (i nerazzurri, in particolare, sono alla ricerca di due portieri dopo gli addii di Onana e Handanovic e di un attaccante dopo il naufragio della trattativa per il ritorno di Lukaku), di mettere a punto schemi e meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto per il 19 agosto, quando Lautaro e compagni affronteranno a San Siro il Monza di Raffaele Palladino. Al test, tuttavia, non prenderà parte Henrikh Mkhitaryan, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico.

Le condizioni

L'armeno, come comunicato dall'Inter con una nota ufficiale, è alle prese con una lombalgia da sovraccarico. Niente di grave quindi, con il centrocampista rimasto a riposo soprattutto in via precauzionale. Mkhitaryan, se non dovessero sorgere ulteriori problemi in questi giorni, potrebbe mettersi a disposizione di Inzaghi già per la prossima amichevole contro il Paris Saint-Germain, in programma sempre ad Osaka il prossimo 1 agosto alle 12 italiane.