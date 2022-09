Infortunio Musso, Atalanta nei guai: lo stop sarà lungo

L'Atalanta sorride per il primato in classifica, ma continua a lottare contro gli infortuni. Dopo Zapata, Djimsiti e Zappacosta, a cui va aggiunto anche Palomino, si ferma Juan Musso che all'Olimpico è uscito dal campo dopo soli otto minuti per lo scontro con il compagno Demiral.

Infortunio Musso, non solo Atalanta a richio anche il Mondiale

Si era capito subito che non fosse qualcosa di semplice e risolvibile nel giro di pochi giorni. Gli esami del caso hanno evidenziato la frattura dello zigomo e così l'estremo difensore è finito sotto i ferri per un'operazione che oggi si è conclusa perfettamente, come scrive il sito ufficiale della Dea.

Musso sarà così ai box fino alla sosta per i Mondiale e anche la convocazione per il Qatar sarebbe a rischio. L'Argentina infatti nei prossimi due mesi potrebbe scegliere di convocare un portiere in piena forma piuttosto che uno appena tornato da un lungo infortunio. Ovviamente la speranza del giocatore è che i tempi di recupero si restringano e che la Nazionale del suo Paese possa puntare ancora su di lui, soprattutto dopo l'ottimo inzio di stagione.

Atalanta, quali e quante partite salterà Musso dopo l'infortunio

Per ora quindi ad affrontare il problema dovrà essere Gasperini che affiderà la porta a Sportiello, numero dodici di grande affidabilità come dimostrato all'Olimpico domenica scorsa. Con lui in porta l'Atalanta affronterà otto partite, molte delle quali di altissimo livello e che saranno la cartina di tornasole per le ambizioni bergamasche.

Musso infatti salterà la sfida con la Fiorentina e poi il match tra le soprese del campionato con l'Udinese. Il 15 ottobre ci sarà Atalanta-Empoli e otto giorni più tardi la caldissima sfida con la Lazio a cui seguirà quella con l'Empoli. Prima delle sosta Gasperini dovrà rinunciare a Musso sia con il Napoli che con Lecce e Inter. L'argentino quindi tornerà a vestire la maglia dell'Atalanta contro lo Spezia il 4 gennaio.