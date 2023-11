Infortunio Okafor, condizioni e tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri, reduci da appena due punti conquistati nelle ultime quattro giornate e scivolati a -8 dall'Inter capolista, dovranno fare i conti con un attacco in piena emergenza in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma a San Siro sabato 25 novembre alle 20.45. Il Diavolo, costretto già a fare a meno di Olivier Giroud, fermato per due giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Lecce, e Rafael Leao, costretto ai box per un infortunio muscolare, perde infatti anche Noah Okafor. Lo svizzero, in occasione della sfida giocata con la sua Nazionale contro la Romania, ha accusato un problema alla coscia, con i successivi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro.

I tempi di recupero

L'infortunio riportato da Okafor, le cui condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, dovrebbe costringere l'attaccante svizzero ad uno stop di circa tre settimane, con un ritorno in campo previsto per metà dicembre. La speranza del Milan, in particolare, è quella di poter contare sul giocatore per il match contro il Newcastle del 13 dicembre o per quello successivo del 17 con il Monza.

Nel frattempo, date le assenze nel reparto offensivo, contro la Fiorentina potrebbe esserci spazio per Luka Jovic dal primo minuto. Per il serbo, reduce da un inizio di stagione deludente, un'occasione da non perdere per cercare di guadagnare qualche posizione nelle gerarchie di Stefano Pioli.