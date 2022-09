Infortunio Origi, i tempi di recupero

Una stagione, quella iniziata ormai da un mese, che proprio non vuole saperne di decollare per Divock Origi. L'attaccante del Milan, costretto a saltare i primi impegni, si è nuovamente fermato alla vigilia del match contro la Sampdoria, in cui, nelle intenzioni di Pioli, l'ex Liverpool avrebbe dovuto trovare spazio fin dal primo minuto. A mettere ko il belga, stavolta, un problema ai tendini, più serio di quello ai muscoli ipotizzato inizialmente. Un infortunio che costringerà il giocatore ad uno stop non breve.

Origi, nei prossimi giorni, volerà in Belgio, dove i medici della Nazionale, che già lo avevano curato nel periodo tra la scadenza del suo contratto con il Liverpool e la firma con il Milan, valuteranno l'entità del problema. Qui l'attaccante, in accordo con il club rossonero, rimarrà fino alla completa guarigione, con lo staff sanitario che cercherà di risolvere il più rapidamente possibile l'infiammazione del tendine che porta poi a sovraccarichi muscolari. Stimare i tempi di recupero, al momento, non è semplice: Origi sarà sicuramente out per la partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria ed il successivo impegno di campionato con il Milan, mentre tenterà di rimettersi a disposizione per il match contro l'Empoli del primo ottobre.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, nel frattempo, deve fare i conti anche con l'indisponibilità di Rebic, alle prese con un problema alla schiena: il croato ha un'ernia che gli provoca molto dolore, impedendogli di allenarsi con la squadra.