Infortunio Osimhen, Champions League a rischio: i tempi di recupero

Victor Osimhen salterà la gara contro il Milan di domenica sera in Serie A e rischia di dovre rinunciare ad essere in campo anche nel doppio confronto di Champions League contro i rossoneri in programma il 12 e il 18 aprile. Una vera e propria tegola per Spalletti che spera di riuscire a recuperare almeno per il ritorno il suo bomber principe, capocannoniere della Serie A con 21 reti e reduce anche dalla doppietta nel ritorno con l'Eintracht Francoforte che ha garantito l'accesso ai quarti della competizione europea.

Infortunio Osimhen, niente Milan e Champions League: i tempi di recupero

L'infortunio di Osimhen arriva in un momento cruciale della stagione del Napoli, il nigeriano è tornato dalla Nazionale con un fastidio all'adduttore sinistro e si è così sottoposto agli esami che hanno confermato una lesione distrattiva con tempi di recupero che verranno valutati la prossima settimana come spiegano da casa Napoli. Niente Milan domenica sera, ma il tempo stringe anche per il doppio confronto di Champions con l'andata che ci sarà tra appena 12 giorni.

Un problema grosso per Spalletti che probabilmente punterà forte su Simeone, in campo in campionato e magari anche in Champions League. La soluzione argentina è quella più probabile perché il secondo nome è quello di Raspadori che però è rimasto fermo ai box per un mese e più e quindi deve ritrovare ancora la forma migliore.

Il Napoli senza Osimhen ha sempre vinto

I tifosi del Napoli tremano perché l'attaccante è sicuramente un valore aggiunto per la squadra, ma va detto che la compagine che viaggia spedita versa la vittoria del titolo non ha mai risentito dell'assenza del suo terminale offensivo. In questa stagione infatti sono state sette le gare in cui Spalletti ha rinunciato a Osimhen e in tutti e sette i confronti è uscito vincitore.