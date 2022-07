Infortunio Pogba, condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie in casa Juventus. L'infortunio accusato da Paul Pogba nelle scorse ore è più grave del previsto: gli approfondimenti radiologici a cui si è sottoposto il centrocampista hanno infatti evidenziato una lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Il francese dovrà quindi probabilmente sottoporsi ad un intervento chirurgico, che, verosimilmente, si svolgerebbe direttamente negli Stati Uniti, dove il giocatore si trova insieme alla squadra per la tournée prestagionale. "Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale - si legge nel comunicato diffuso dal club bianconero -. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica".

Pogba, prelevato a parametro zero nelle scorse settimane dal Manchester United, rischia uno stop di sei/otto settimane, con il rientro in campo che potrebbe avvenire solamente a fine settembre/inizio ottobre. Il "Polpo", uno dei grandi colpi di mercato estivi della Vecchia Signora insieme ad Angel Di Maria e Gleison Bremer, salterà quindi sicuramente non solo i primi impegni di campionato, ma anche le prime due giornate di Champions League, in programma il 6-7 settembre ed il 13-14 settembre. Il francese potrebbe tornare a disposizione per il match contro il Bologna, in calendario il 2 ottobre, o quello con il Milan, in programma il 9 ottobre. Più difficile, al momento, ipotizzare un rientro per la gara contro il Monza, in calendario il 18 settembre. Un brutto colpo per il tecnico Massimiliano Allegri, che aveva già battezzato Pogba come uno dei perni della sua nuova Juventus.