Infortunio Pogba, condizioni e tempi di recupero

La vittoria per 2-0 contro la Cremonese, per la Juventus, è stata macchiata dall'ennesimo infortunio di Paul Pogba. Il centrocampista, schierato per la prima volta in stagione dal primo minuto dal tecnico Massimiliano Allegri, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 21' del primo tempo a causa di un problema muscolare. Il francese, nella mattina di oggi, lunedì 15 maggio, si è sottoposto agli esami strumentali del caso al J Medical, i quali hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra.

I tempi di recupero

I tempi di recupero, in casi come questi, sono di almeno venti giorni: ciò significa che per Pogba la stagione, verosimilmente, è già terminata. Un'annata che per il Polpo è stata un autentico calvario: costretto ai box già da agosto a causa di un problema al ginocchio, il centrocampista ha visto più volte slittare il proprio rientro in campo, trovando spazio per qualche spezzone soltanto nelle ultime settimane. E ora, alla prima presenza da titolare, il nuovo stop, che crea grossi punti interrogativi anche per il futuro: il francese ha infatti un contratto con i bianconeri fino al 2026 con un ingaggio di otto milioni di euro più due di bonus, con il club che, chiaramente, non può però essere soddisfatto del (nullo) contributo offerto dall'ex Manchester United.