Infortunio Pulisic, condizioni e tempi di recupero

Una serata magica, quella vissuta ieri dal Milan. I rossoneri, a San Siro, hanno superato in rimonta per 2-1 il Paris Saint-Germain rimettendosi pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: il Diavolo, con i suoi 5 punti, occupa infatti il terzo posto del girone F, a -2 dal Borussia Dortmund capolista e a -1 dai francesi. Unico neo della giornata il problema fisico accusato nel finale da Christian Pulisic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 90'.

Condizioni e tempi di recupero

Lo statunitense, nelle prossime ore, si sottoporrà agli esami strumentali del caso, ma da Milanello filtrerebbe un certo ottimisto. Per l'ex Chelsea, infatti, si tratterebbe soltanto di un affaticamento e sarebbero quindi scongiurati problemi più gravi. Pulisic, tuttavia, dovrebbe rimanere precauzionalmente a riposo nella sfida con il Lecce, in programma sabato 11 novembre alle 15, tornando a disposizione di Pioli per il match contro la Fiorentina dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Se lo statunitense dovesse rimanere fuori nella partita contro i salentini, probabile che possa esserci spazio dal primo minuto per Samuel Chukwueze, ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio muscolare accusato nelle scorse settimane con la nazionale nigeriana.