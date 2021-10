Infortunio per Ribery, tegola sulla Salernitana: il francese a rischio per la sfida salvezza di Spezia

Uno scontro salvezza in piena regola, quello da cui è atteso la Salernitana. I granata, reduci dalla vittoria interna contro il Genoa, faranno visita sabato 16 ottobre allo Spezia, formazione che al momento condivide il penultimo posto della classifica proprio insieme ai campani. Un match nel quale Castori rischia di dover fare a meno del proprio uomo di maggior talento: Franck Ribery, nel corso della seduta di allenamento di questo lunedì, ha infatti riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore.

Ribery si ferma per infortunio: a dubbio per Spezia. A rischio anche Gondo

La presenza del fuoriclasse francese per il match del Picco è quindi al momento in forte dubbio, così come a rischio sono Luka Bogdan, alle prese con un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra, e Cedric Gondo, autore fin qui di una rete in stagione, che ha riportato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro. Una situazione che potrebbe costringere il tecnico a rivoluzionare il reparto offensivo, con Djuric e Bonazzoli che scalpitano per una maglia da titolare.

Problemi anche nelle altre zone del campo per Castori, alle prese con le indisponibilità di Matteo Ruggeri, Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly. Non certo il modo migliore per prepararsi ad una sfida che, malgrado la stagione sia ancora ai suoi inizi, si preannuncia già fondamentale.