Infortunio Rrahmani, condizioni e tempi di recupero

Il Napoli vince a Braga negli ultimi minuti dopo essere stato recuperato dai portoghesi, Garcia salva così la situazione almeno in Champions League dove gli azzurri ora sono primi insieme al Real Madrid con tre punti, davanti a Union Berlino e proprio al Braga a quota 0. Un successo che non cancella le critiche per una squadra che dopo il ko con la Lazio e il pareggio con il Genoa, proprio non riesce più a imporre il proprio gioco e così a finire nel mirino della critica è proprio l'allenatore che ha sostituto lo scudettato Spalletti e per ora lo sta facendo rimpiangere.

Infortunio Rrahmani, le ultime notizie da casa Napoli

Non è un bel periodo per il Napoli e, come spesso accade, piove sul bagnato perché ieri si è fatto male a inizio gara il difensore centrale Rrhamani, una colonna già difficilmente sostituibile con Kim al fianco e diventato ancora più importante dopo la partenza del sudcoreano. L'ex Verona è stato vittima di un infortunio muscolare e le prime indicazioni non sono di buon auspicio, Rrhamani potrebbe stare fermo tra le due e le tre settimane, in un periodo in cui il calendario è molto ingolfato.

Se dovesse rientrare tra quindici giorni il giocatore salterebbe Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e potrebbe avere qualche speranza di essere in campo con la Fiorentina, altrimenti niente viola e ritorno che slitterebbe a dopo la sosta con il match contro il Verona del 21 ottobre.

Senza Rraamani, Garcia sarà costretto a ridisegnare la difesa, reparto in cui la coperta è corta. Domenica giocheranno probabilmente Juan Jesus e Ostigard, in grande difficoltà a Genova, poi magari arriverà anche la maglia da titolare per Natan, giovane brasiliano arrivato in estate e che ha esordito negli ultimissimi minuti contro il Braga.