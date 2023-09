Infortunio Scamacca: condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per l'Atalanta che domani sera inizia l'avventura in Europa League contro il Rakow. Gasperini si presenterà alla gara con l'emergenza centravanti, dopo Touré, che starà fermo ancora almeno altri tre mesi, si è fermato anche Gianluca Scamacca per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Oggi il giocatore si è sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato la lesione, niente di molto grave ma lo stop sarà almeno di un mese.

Atalanta, Scamacca fuori per infortunio

L'attaccante ex West Ham sarà quindi indisponibile fino a dopo la sosta di metà ottobre quando il campionato si fermerà per fare di nuovo spazio alle Nazionali. La sfortuna ha scelto il periodo peggiore per accanirsi sulla Dea visto che saranno sei le gare che Scamacca dovrà saltare nel fittissimo calendario. Il centravanti non potrà scendere in capo contro Rakow, Cagliari, Verona, Juventus, Sporting Lisbona e Lazio. Buone sono le possibilità di rivederlo insieme ai compagni nel rettangolo verde contro il Genoa il 22 ottobre.

Chi sostituisce Scamacca nell'Atalanta

Con un calendario così fitto, Gasperini dovrà trovare più di una soluzione per la sostituzione di Scamacca. Senza Touré, l'unico centravanti di ruolo sarà Muriel che dovrebbe giocare già in Europa domani. Il colombiano non può però reggere il peso di tre gare ogni settimana, così è possibile che venga riproposta la coppia Lookman-De Ketealere, nella speranza che siano più a proprio agio rispetto a Firenze. Con Gasperini però mai dire mai, le invenzioni sono dietro l'angolo.