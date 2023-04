Infortunio Skriniar, condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie in casa Inter sul conto di Milan Skriniar. Il difensore, già da diverso tempo ai box a causa di un problema alla schiena, è stato sottoposto nella giornata di ieri ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare alla Clinique du Sport di Merignac. L'intervento si è reso necessario a causa del perdurare del fastidio, con lo slovacco costretto a saltare gli ultimi sette impegni di campionato, la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica e la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. L'ultima presenza in campo del giocatore risale allo scorso 22 febbraio, quando subentrò a Darmian nel finale del ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Da allora, per l'ex sampdoriano, un lungo calvario.

"Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l'infortunio subito nella partita di andata contro il Porto - ha scritto Skriniar sul proprio profilo Instagram -. Ieri, d'accordo con l'Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l'attività agonistica".

In realtà sarà difficile vedere nuovamente in campo il difensore slovacco in questa stagione. I tempi di recupero, in casi come questi, si aggirano infatti attorno ai 30-40 giorni ed il rischio, quindi, è che per Skriniar, destinato in estate al Paris Saint-Germain, la sua avventura con la maglia dell'Inter sia già terminata.