Infortunio Szczesny, condizioni e tempi di recupero

Ancora uno stop per Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus, già costretto a saltare i primi impegni stagionali contro Sassuolo e Sampdoria a causa di un fastidio muscolare, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo della gara contro lo Spezia, poi vinta dai bianconeri per 2-0, per un infortunio alla caviglia. Un problema che, nell'immediato, aveva fatto pensare al peggio, dato che il polacco aveva lasciato in campo in lacrime.

Gli esami a cui Szczesny si è sottoposto nella mattina di oggi, giovedì 1 settembre, hanno però escluso fratture o lesioni, come comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali: "A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szcz?sny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia". Al momento, tuttavia, rimangono ancora incerti i tempi di recupero, con l'estremo difensore che, verosimilmente, dovrà restare ai box per qualche settimana.

Szczesny sarà sicucamente out per la partita di sabato 3 settembre contro la Fiorentina, così come per quella successiva contro il Paris Saint-Germain che segnerà l'esordio stagionale in Champions League della Juventus. Ancora incerti i tempi di recupero: probabile che il portiere possa tornare a disposizione soltanto a ottobre dopo la sosta per le Nazionali.