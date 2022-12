Infortunio Szczesny: condizioni e tempi di recupero

Ultima amichevole prima della ripresa del campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, nella giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, sono scesi in campo all'Allianz Stadium contro lo Standard Liegi, partita poi terminata 1-1. All'autorete di Danilo nel corso del primo tempo, la Vecchia Signora ha risposto nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Soulé, che ha permesso a Milik e compagni di evitare la sconfitta. Qualche preoccupazione, tuttavia, giunge dalle condizioni di Wojciech Szczesny: il portiere polacco, infatti, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nell'intervallo a causa di un problema al collo. Nella ripresa, al suo posto, Allegri ha inserito Perin.

Le condizioni di Szczesny

Szczesny, nel corso dell'amichevole contro lo Standard Liegi, ha iniziato ad accusare il fastidio già attorno alla metà della prima frazione, con il problema che non si è attenuato con il passare dei minuti: il tecnico ha quindi deciso di sostituirlo nell'intervallo per evitare un infortunio più grave. Le condizioni del polacco, che nel corso di questa stagione è già rimasto ai box prima per un infortunio agli adduttori e poi per una distorsione alla caviglia, verranno valutate nelle prossime ore, quando l'estremo difensore si sottoporrà agli esami del caso. Al momento la sua presenza è in dubbio per la partita contro la Cremonese, in programma mercoledì 4 gennaio allo stadio Zini. "Gli si è bloccato il collo prima del gol - ha spiegato Allegri nel post partita -, non dovrebbe essere un grosso problema. Se non ce la dovesse fare, tuttavia, è pronto Perin".