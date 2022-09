Infortunio Theo Hernandez: condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie in casa Milan. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna in campionato contro il Napoli per 1-2, devono infatti fare i conti con l'infortunio di Theo Hernandez. Il difensore, costretto a dare forfait alla chiamata della Nazionale francese a causa di un problema muscolare, ha riportato lo stiramento del lungo adduttore destro. Questo l'esito degli esami a cui il giocatore, che verrà nuovamente controllato tra una settimana, si è sottoposto nelle scorse ore. Per lui, adesso, uno stop di circa due settimane.

Quante partite salterà Theo Hernandez

Theo Hernandez sarà sicuramente out per il primo impegno del Milan alla ripresa dopo la sosta, quello del 1 ottobre sul campo dell'Empoli. La presenza del francese, inoltre, è a forte rischio anche per le delicate sfide successive, quella del 5 ottobre sul campo del Chelsea, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, e quella dell'8 ottobre di San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Lo staff rossonero farà il possibile per riavere a disposizione il giocatore il prima possibile, senza però correre il rischio di scivolare in pericolose ricadute.

Sospiro di sollievo, invece, per quanto riguarda Davide Calabria, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la partita con il Napoli per un problema al flessore. Gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni muscolari ed il terzino dovrebbe essere regolarmente a disposizione alla ripresa del torneo.