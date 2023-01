Infortunio Theo Hernandez: condizioni e tempi di recupero

Momento difficile per il Milan. I rossoneri, reduci dalla netta sconfitta per 3-0 in Supercoppa Italiana contro l'Inter, hanno vinto una sola partita in questo 2023, quella dello scorso 4 gennaio per 2-1 all'Arechi di Salerno grazie alle reti di Leao e Tonali. Per il resto, nel nuovo anno, soltanto delusioni per gli uomini di Stefano Pioli, che nelle ultime due gare di campionato hanno raccolto soltanto due pareggi, entrambi per 2-2, contro Roma e Lecce. In mezzo, poi, la clamorosa sconfitta interna contro il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia, che ha sancito una prematura eliminazione dalla competizione per Giroud e compagni. Un trend negativo al quale il Milan cercherà di invertire la rotta nella complicata trasferta sul campo della Lazio, formazione che ha soltanto quattro punti meno dei rossoneri in classifica. Un match in cui il tecnico Pioli dovrà però fare a meno di Theo Hernandez.

Le condizioni di Theo Hernandez

Il francese, nelle ultime ore, ha infatti accusato un affaticamento muscolare, che gli ha impedito di partire per Roma insieme ai compagni. Le sue condizioni, tuttavia, non sembrano particolarmente preoccupanti, con la decisione dello staff che sarebbe avvenuta soltanto a scopo precauzionale. Il francese, salvo imprevisti, dovrebbe quindi tornare regolarmente a disposizione per la partita contro il Sassuolo, in programma domenica 29 gennaio a San Siro. Contro la Lazio, con anche Ballo-Touré ai box, toccherà invece verosimilmente a Sergino Dest agire sulla corsia sinistra difensiva rossonera.