Infortunio Thiaw, condizioni e tempi di recupero

Una serata amarissima, quella vissuta ieri, martedì 28 novembre, dal Milan. I rossoneri, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sono stati superati a San Siro per 1-3 dal Borussia Dortmund, che si è imposto grazie alle reti di Reus, Bynoe-Gittens e Adeyemi (vano, per il Diavolo, il momentaneo pari di Chukwueze). Un risultato che mette in ripida salida il cammino degli uomini di Stefano Pioli: Giroud e compagni, per staccare il pass per gli ottavi di finale, dovranno adesso non soltanto battere in trasferta il Newcastle nell'ultima giornata, ma sperare anche che il Psg perda contro il Borussia Dortmund.

Milan, si ferma Thiaw

Le cattive notizie, tuttavia, non sono finite qui: nel corso della sfida con i gialloneri, il Milan ha infatti dovuto fare i conti anche con l'infortunio accusato da Thiaw, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa (al suo posto, in assenza di altri centrali a disposizione, ha fatto il suo ingresso in campo Krunic). Il difensore ha lasciato lo stadio in stampelle e, dalle prime informazioni raccolte, avrebbe riportato una lesione con edema, motivo per cui bisognerà aspettare qualche giorno per far sì che si assorba e permettere al giocatore di sottoporsi agli esami strumentali del caso e valutare con maggior precisione i tempi di recupero. Thiaw, in ogni caso, tornerà in campo solamente nel 2024.