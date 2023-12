Infortunio Tomori, i tempi di recupero

Una giornata da dimenticare, quella vissuta lo scorso venerdì dal Milan. I rossoneri, all'Arechi di Salerno, non sono infatti andati oltre il 2-2, scivolando a -11 dall'Inter capolista. A ciò si aggiunge l'infortunio accusato da Fikayo Tomori, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. Il difensore inglese, in queste ore, si è sottoposto agli esami strumentali del caso, i quali hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Vana, quindi, la speranza dello staff rossonero che per il giocatore potesse trattarsi di un semplice affaticamento.

I tempi di recupero, data la diagnosi, sono stimati in circa due mesi: ciò significa che Tomori non potrà tornare a disposizione prima di fine febbraio. Per il tecnico Stefano Pioli una vera e propria tegola, dato che ai box ci sono già Thiaw e Kalulu, per i quali il rientro in campo è ancora lontano. A disposizione dell'allenatore, in difesa, rimangono quindi soltanto Kjaer, Pellegrino ed il giovane Simic. Una situazione che costringerà il club ad accelerare nel mercato di gennaio per rinforzare l'organico con almeno un centrale: tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, ci sono quelli di Jakub Kiwior, polacco classe 2000 dell'Arsenal, Clement Lenglet, francese classe 1995 in forza all'Aston Villa e di proprietà del Barcellona, e Nordi Mukiele, francese classe 1997 del Paris Saint-Germain.