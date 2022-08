Infortunio Tonali: condizioni e tempi di recupero

Buone notizie in casa Milan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Sandro Tonali, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema all'inguine accusato durante l'amichevole giocata lo scorso sabato a Vicenza, terminata poi sul punteggio di 6-1 in favore dei rossoneri, hanno infatti escluso lesioni muscolotendinee e le condizioni del giocatore verranno valutate di giorno in giorno. Il centrocampista, tuttavia, sarà verosimilmente costretto ad alzare bandiera bianca per la prima giornata di campionato contro l'Udinese, in programma sabato 13 agosto, ma potrebbe tornare regolarmente a disposizione per l'impegno successivo contro l'Atalanta, in calendario domenica 21 agosto.

Nel caso in cui Tonali sia indisponibile per il match contro i friulani, il suo posto in mezzo al campo potrebbe essere preso da Rade Krunic, subentrato proprio all'ex Brescia nel test di Vicenza. Al bosniaco, reduce da una stagione in cui ha collezionato 35 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, toccherrebbe il compito di affiancare Bennacer in mediana nel 4-2-3-1 rossonero.

Il Milan, in questi giorni, valuterà inoltre le condizioni di Olivier Giroud, rimasto ai box a Vicenza a causa di un affaticamento muscolare. Se il francese non dovesse recuperare al 100%, con anche Origi out, al centro dell'attacco potrebbe esserci spazio per Ante Rebic, apparso in grande spolvero in questi test prestagionali. Allarme rientrato, invece, per Messias: il brasiliano ha smaltito il problema alla caviglia e contro l'Udinese sarà regolarmente a disposizione candidandosi per una maglia da titolare.