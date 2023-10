Infortunio Weah, condizioni e tempi di recupero

La Juventus, in occasione della partita con il Verona, ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, salendo al secondo posto della classifica a -2 dall'Inter capolista. A macchiare il successo contro gli scaligeri, giunto in extremis grazie ad una rete di Cambiaso, c'è stato però l'infortunio accusato da Timothy Weah. L'esterno statunitense, nella mattinata di oggi, lunedì 30 ottobre, si è sottoposto agli esami strumentali del caso i quali hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra.

I tempi di recupero

Per il giocatore, arrivato in estate dal Lille, si prevede uno stop di almeno due settimane. Weah, quindi, salterà sia la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 5 novembre, sia quella contro il Cagliari, in calendario sabato 11. L'obiettivo dello staff bianconero è quello di rimetterlo a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby d'Italia contro l'Inter del 26 novembre, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Per il tecnico della Juventus una brutta notizia, considerata soprattutto la situazione di emergenza a centrocampo. I bianconeri, infatti, hanno già perso Pogba e Fagioli ed anche De Sciglio è fuori ormai da tempo. Sulla corsia destra, quindi, il tecnico potrebbe adattare McKennie (con l'inserimento in mezzo di Miretti) o Cambiaso.