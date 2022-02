Infortunio Zakaria: quando rientra lo svizzero

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Durante la gara contro l'Empoli, poi vinta dalla Juventus per 3-2 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic, Denis Zakaria, arrivato a Torino nella sessione invernale di calciomercato, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo a causa di un problema muscolare. Il centrocampista, dopo essersi accasciato a terra, è stato sostituito da Locatelli e nella mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio, si è sottoposto agli esami del caso al JMedical per valutare l'entità dell'infortunio.

Juventus, quando rientra Zakaria

Lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Questo l'esito degli accertamenti, con Zakaria che dovrà così restare lontano dal terreno di gioco per almeno 20/30 giorni. Uno stop che lascia in piena emergenza il centrocampo bianconero, già privo di Weston McKennie, che nei giorni scorsi ha riportato la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro. Allegri, per il settore centrale, potrà quindi contare solamente su Locatelli, Arthur e Rabiot nelle prossime settimane, durante le quali i bianconeri saranno impegnati su tre fronti: oltre che in campionato, la Vecchia Signora sarà infatti chiamata a scendere in campo anche in Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina nella semifinale di andata, ed in Champions League, dove ospiterà all'Allianz Stadium il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale.

Ma l'emergenza, per la Juventus, non si ferma qui: nel match contro i viola la formazione di Allegri sarà priva anche di Chiellini, Dybala, Rugani, Alex Sandro, Kaio Jorge e Bernardeschi, oltre ovviamente che di Chiesa, per il quale la stagione è già finita dopo il grave infortunio riportato durante la gara contro la Roma dello scorso 9 gennaio.