Infortunio Zapata, l'Atalanta sorride: rientro sempre più vicino

La grande sfida tra i bomber è già saltata, Atalanta e Napoli si affronteranno domenica senza Osimhen, squalificato, e Zapata, infortunato. Entrambi però torneranno presto a disposizione dei tecnici, anche il colombiano che in prima battuta sembrava addirittura aver finito la stagione con ampio anticipo. L'attaccante della Dea, in campo nel 2022 solo 15 minuti, è stato vittima di un problema muscolare, l'ennesimo della sua carriera, che lo ha fermato proprio nel momento decisivo della stagione, un'assenza pesante visti i 12 gol e i 7 assist in 23 partite in questa annata.

Infortunio Zapata, le ultime notizie da casa Atalanta

Il rischio di non averlo più a disposizione è stato scongiurato già dopo le prime settimane, Zapata ha lavorato duro e bruciato le tappe e la buona notizia è che, dopo tanto lavoro a parte, dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi insieme ai compagni. Non farà in tempo ad essere a disposizione per il match di giovedì per il Lipsia, ma le speranza per vederlo in campo al ritorno nella sfida con i tedschi sembrano essere in aumento. Non da titolare, ma un giocatore del genere la differenza la può fare anche in pochi minuti. Lo sa bene Gasperini che non vede l'ora di riaverlo a disposizione anche se dovrà aspettare l'ok dei medici prima di poterlo tornare a schierare. Oltre tre mesi di stop sono tanti per un giocatore con quella fisicità e così il rientro dovrà essere per forza di cose graduale, per evitare ricadute.

Nel frattempo il Gasp farà con quello che ha, contro il Napoli non giocherà dall'inizio Muriel, il colombano è rientrato in Italia solo oggi dopo gli impegni con la Nazionale, andrà in panchina e magari potrà incidere se chiamato in causa. La sua notte però sarà quella di giovedì in Europa League, con il Lipsia ci si gioca una fetta di passaggio alle semifinale e il centravanti dovrà fare la differenza come con il Francoforte. Così contro i campani è molto probabile che l'Atalanta giocherà con l'attacco leggero: Malinovskyi, Koopmeiners e Boga.