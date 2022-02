Infortunio Zapata, stagione a rischio: le alternative a disposizione dell’Atalanta

Il giorno della verità è oggi, Duvan Zapata conoscerà l’esito degli esami che dovrebbero fare chiarezza sull’infortunio che lo ha colpito domenica scorsa contro il Cagliari, giorno del suo ritorno in campo al termine del recupero dal problema muscolare accusato a fine dicembre contro il Genoa. La sfortuna si abbatte ancora sul bomber colombiano che questa volta però rischia grosso, la risonanza magnetica potrebbe rivelare un distaccamento oppure una lesione del tendine dell’adduttore.

A Zingonia c’è apprensione perché i tempi di recupero potrebbero essere da un minimo di un mese fino ad arrivare a tre con stagione finita per l’attuale miglior marcatore della Dea con nove centri in campionato.

Atalanta, l’infortunio di Zapata complica le cose in attacco

La sostanza è che l’Atalanta si giocherà il mese più importante della stagione senza Duvan Zapata. Il colombiano salterà la Juventus domenica prossima, le prime due gare dirette in Europa League e un paio di match fondamentali per la corsa al quarto posto, anche se dovesse stare fermo solo trenta giorni.

Gasperini deve trovare le contromisure e non sarà facile. Giocherà Muriel, sicuramente, visto che è lui l’alter ego di Zapata nella rosa atalantina. A Luis si chiede però qualcosa di più delle sole quatro reti in campionato messe a segno fino ad oggi. Le alternativa, almeno per il momento non sono molte e serviranno perchè nelle prossime settimane si giocherà ogni tre giorni, Miranchuk e Ilicic al momento sono fuori da giochi e quindi l’idea falso nove non può essere praticabile. Ci potrebbe essere Pasalic che ha già segnato otto reti in Serie A, ma il croato è pericoloso quando parte da lontano, difficile che possa occupare con la stessa efficacia il ruolo del centravanti.

Qualcuno sussurra che Sartori potrebbe vagliare alcune ipotesi sul mercato deglin svincolati, liberi al momento ci sono Pellè e Diego Costa, difficile però che possano aggiungere qualcosa al reparto offensivo della Dea, uno dei migliori d’Italia, anche senza Zapata.