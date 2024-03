Infortunio Zirkzee, i tempi di recupero: quando rientra l'attaccante del Bologna

Una giornata non certo fortunata, quella vissuta sabato 9 marzo dal Bologna. I rossoblù, che occupano attualmente il quarto posto della classifica con i loro 51 punti, sono stati superati allo stadio Dall'Ara per 0-1 dall'Inter interrompendo così la striscia positiva di vittorie ed hanno dovuto fare i conti con il problema fisico accusato da Joshua Zirkzee, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale di gara. L'attaccante, ieri, si è sottoposto ad una risonanza magnetica ed oggi ha sostenuto nuovi esami per valutare con maggior precisione l'entità dell'infortunio.

Zirkzee, condizioni e tempi di recupero

Gli esami a cui si è sottoposto Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Una brutta notizia per i felsinei, dato che i tempi di recupero, per il giocatore, sono stimati in tre-quattro settimane. Ciò significa che l'olandese sarà sicuramente indisponibile per le partite contro Empoli (15 marzo) e Salernitana (1 aprile). L'attaccante proverà a rimettersi a disposizione del tecnico Thiago Motta per la sfida contro il Frosinone, in programma il 7 aprile, o per quella della settimana seguente con il Monza. In sua assenza potrebbe esserci spazio per Santiago Castro, argentino classe 2004 arrivato a gennaio dal Velez Sarsfield.