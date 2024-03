Inghilterra-Belgio, l'amichevole in diretta tv e streaming: probabili formazioni

A Wembley va in scena un ghiotto antipasto dei prossimi campionati europei. I “Tre Leoni”, che ad Euro 2024 sono stati ricompresi nella Pool C con Serbia, Slovenia e Danimarca, ospitano a Wembley i “Diavoli Rossi”, che nella prossima rassegna continentale saranno nel Gruppo E con Slovacchia, Romania ed una delle vincenti dei play-off. L’Inghilterra è reduce da una sconfitta nel test-match contro il Brasile, piegata nei minuti finali da Endrick, mentre il Belgio a Dublino non è andato oltre lo 0-0 contro l’Irlanda: gara che si configura come ultimo appuntamento prima dell’inizio della preparazione ufficiale per gli Europei, nel i commissari tecnici – per scelta ma anche per necessità – proveranno anche alcune soluzioni inedite in vista delle future convocazioni.

Inghilterra-Belgio, le scelte di Southgate

Il ct inglese è stato costretto a rivedere i piani prestabiliti per questa coppia di amichevoli, in considerazione della lunga lista di infortunati. All’elenco degli indisponibili, che già contempla Grealish, Shaw. Alexander-Arnold, Reece James e Trippier, si sono aggiunti Saka, Kane (già tornato in Germania) ed Henderson. Tra i pali si sistemerà Pickford (ma anche Ramsdale ha qualche chance), un Walker acciaccato potrebbe lasciare spazio a Konsa sul versante destro della difesa con Gomez sulla corsia mancina a rilevare Chilwell, mentre in mezzo Dunk e Branthwhite reclamano spazio per avvicendare un Maguire non al meglio ed affiancare così Stones. A centrocampo possibile l’esordio dal primo minuto per Mainoo a rilevare Gallagher accanto a Rice, mentre l’attacco dovrebbe essere guidato da Toney. Alle spalle dell’unica punta, il ct potrebbe schierare un’inedita trequarti con Maddison, Bowen e Rashford, tenendo a riposo Foden ed un Bellingham uscito per crampi al termine della sfida con il Brasile: possibile l’utilizzo di una staffetta con Palmer e Gordon, schierato titolare contro la seleçao.

Inghilterra-Belgio, le scelte di Tedesco

L’allenatore italiano dovrebbe puntare sul giallorosso Lukaku come perno centrale del tridente, che contempla il serrato ballottaggio tra la coppia Bakayoko-Doku e quella formata da Openda-Trossard, che agiranno da esterni offensivi a supporto. Probabile che per l’impegno contro la nazionale inglese si rivedano alcuni degli esclusi dall’undici iniziale contro l’Irlanda. A difendere la porta Kaminski, protetto da una difesa a quattro con Meunier e Deman esterni bassi e Theate in ballottaggio con De Winter per affiancare Faes al centro. A centrocampo, orfano di De Bruyne, si va verso la conferma di Vermeeren e Tielemans con Onana favorito su Vranckx.

Inghilterra-Belgio, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, Konsa, Stones, Dunk, Gomez, Rice, Mainoo, Maddison, Bowen, Rashford, Toney. All. Southgate

Belgio (4-3-3): Kaminski, Meunier, Faes, Theate, Deman, Tielemans, Onana, Vermeeren, Bakayoko, Lukaku, Doku. All. Tedesco

Inghilterra-Belgio, dove vedere la partita in tv e streaming

L’amichevole Inghilterra-Belgio, in programma martedì 26 marzo alle 20.45 allo stadio “Wembley” di Londra, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.