Inghilterra, Sterling out contro la Francia: le mosse di Southgate

Non ci sarà anche contro la Francia a meno di clamorosi ripensamente, Raheem Sterling avrebbe deciso di rimanere vicino alla propria famiglia che poco prima dell'ottavo di finale con il Senegal aveva subito una rapina a mano armata in casa dove erano presenti la moglie e i figli del calciatore. Un episodio terribile che ha convinto l'attaccante del Chelse a tornare in patria e per ora a non tornare in Qatar.

Inghilterra, l'attacco anti Francia senza Sterling

La decisione sembra essere presa anche per il quarto di finale contro la Francia, Sterling non dovrebbe far parte della squadra che sfiderà i transalpini nel match che vale l'accesso alla semifinale iridata in cui chi vincerà affronterà la vincente di Portogallo-Marocco.

Southgate prepara la formazione inglese per la prossima gara, il tecnico era sotto esame dopo la pessima Nations League ma sta facendo ricredere tutti. Dopo la sconfitta in finale nell'Europeo ai rigori, ora il sogno mondiale continua e i britannici hanno impressionato nel proprio cammino segnando ben 12 gol ed essendo ancora imbattuti.

Nel match contro la Francia l'assenza di Sterling sarà sicuramente pesante, ma i sostituti hanno già dato dimostrazione di essere all'altezza. A completare il tridente insieme a Kane saranno ancora Saka e Foden, due giovani in grande spolvero con l'attaccante del'Arsenal che è già andato a segno 3 volte in Qatar e quello del Manchester City che ha messo a referto una rete e due assist. Giocheranno loro con Marcus Rashford che potrebbe essere utilizzato come arma a gara in corso, anche lui è in ottima forma è ha già segnato tre gol.