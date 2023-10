Inghilterra-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Andare a caccia di un risultato positivo per avvicinarsi ad Euro 2024. Con questo intento l'Italia di Luciano Spalletti, reduce dalla larga vittoria per 4-0 contro Malta, farà visita all'Inghilterra nella serata di martedì 17 ottobre (fischio d'inizio a Wembley alle 20.45) nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Gli azzurri, al momento, occupano il secondo posto in classifica nel girone C a pari merito con l'Ucraina, che però ha giocato una partita in più. Ottenere i tre punti, per Donnarumma e compagni, significherebbe agganciare in vetta gli inglesi e, soprattutto, fare un enorme passo verso la conquista del pass. Ma anche un pareggio potrebbe soddisfare la nostra Nazionale, attesa poi a novembre dalle sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Inghilterra-Italia, le scelte di Southgate

Southgate, per la sfida con gli azzurri, dovrebbe affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1, con Foden, Bellingham e Grealish (o Mount) ad agire alle spalle di Kane in attacco. In mezzo al campo la coppia formata da Henderson e Rice, mentre al centro della difesa ci sarà spazio per Maguire e Stones, con Walker a destra e Shaw a sinitra. Tra i pali Pickford.

Inghilterra-Italia, le scelte di Spalletti

Spalletti, per la trasferta inglese, si affiderà ancora al 4-3-3, cambiando però qualche uomo rispetto al match con Malta. In difesa, sulla corsia destra, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Di Lorenzo, mentre al centro ci sarà Acerbi insieme ad uno tra Scalvini, Mancini e Bastoni. A sinistra, invece, probabile conferma per Di Marco. In mezzo al campo spazio per Frattesi e Cristante con Barella, mentre il tridente offensivo potrebbe essere nuovamente formato da Berardi, Raspadori e Kean, anche se Scamacca preme per una maglia da titolare.

Inghilterra-Italia, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Grealish; Kane. All. Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean. All. Spalletti

Inghilterra-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inghilterra-Italia, in programma martedì 17 ottobre alle 20.45 a Wembley a valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.