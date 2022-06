Inghilterra-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà la rivincita della finale di Euro 2020, quando a trionfare, al termine dei calci di rigore, furono gli azzurri. Sabato 11 giugno, alle 20.45 allo stadio Molineux di Wolverhampton, si disputerà Inghilterra-Italia, gara valevole per la terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Una sfida ricca di fascino, in cui i Tre Leoni, attualmente ultimi nel raggruppamento con appena un punto conquistato in due gare, cercheranno di vendicare il ko dello scorso luglio, quando a laurearsi campioni d'Europa furono gli uomini di Roberto Mancini. Da allora, malgrado non sia passato neanche un anno, molte cose sono però cambiate, con gli azzurri, primi nel girone con 4 punti, chiamati ad un processo di rinascita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, la seconda consecutiva dopo quella del 2018.

L'Italia, travolta per 3-0 dall'Argentina nella Finalissima, ha mostrato segni di crescita nelle partite contro Germania (pareggio per 1-1) e Ungheria (vittoria per 2-1), ma quello in terra inglese sarà un test fondamentale per osservare quanto reali siano i progressi di Donnarumma e compagni.

Inghilterra-Italia, le scelte di Southgate

Southgate, per la partita contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, con Harry Kane a guidare l'attacco dei Tre Leoni. Alle spalle del centravanti del Tottenham probabile spazio per Saka, Grealish e Mount, con Sterling pronto a subentrare a gara in corso. In mezzo al campo Bellingham è favorito su Phillips per affiancare Rice, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Maguire e Stones con Alexander-Arnold e Trippier sulle corsie esterne. Pickford tra i pali.

Inghilterra-Italia, le scelte di Mancini

Mancini, sulla sponda azzurra, non dovrebbe stravolgere l'assetto tattico della sua squadra, affidandosi ancora una volta al 4-3-3. Al centro dell'attacco potrebbe rivedersi Scamacca, con Raspadori e Politano ad agire ai suoi lati. Inizialmente in panchina Gnonto. A centrocampo conferme in vista per Barella e Pellegrini, con Locatelli e Tonali a contendersi l'altra maglia. In difesa potrebbe riposare Bastoni con Acerbi a comporre la coppia centrale con Mancini, terzini Di Lorenzo e Spinazzola. In porta ancora Donnarumma.

Inghilterra-Italia, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Trippier; Rice, Bellingham; Saka, Grealish, Mount; Kane.

Italia (4-3-3):Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori.

Inghilterra-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inghilterra-Italia arà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.