Inghilterra-Ucraina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei e domenica 26 marzo alle 18 si sfidano Inghilterra e Ucraina, inserite nel girone dell'Italia. Gli inglesi hanno già l'opportunità di staccare la concorrenza e mettere il turbo verso il primo posto. La Nazionale dell'Est europeo fa invece il suo esordio dopo aver riposato nel primo turno e spera di fare punti per iniziare nel migliore dei modi la corsa verso la seconda posizione, l'ultima che qualifca alla rassegna continentale del 2024 che si terrà in Germania.

Inghilterra-Ucraina: le scelte di Southgate

Southgate potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla vittoria di Napoli contro l'Italia per 2-1. In attacco per esempio Foden potrebbe sfilare la maglia da titolare dalle spalle di Grealish, mentre viaggiano verso la conferma Kane e Saka. In mediana non ci sarà Bellingham, uscito malconcio dal match contro gli azzurri, al suo posto è sfida tra Henderson e Gallagher con il primo in vantaggio. Cambio anche in difesa dove a sinistra si candida Chilwell.

Inghilterra-Ucraina: le scelte di Rotan

Sulla panchina dell'Ucraina siederà il tecnico ad interim Rotan che sceglierà il 4-3-3 per provare a mettere alle corde gli inglesi. In attacco Yarmolenko cerca il gol per raggiungere Shevchenko in vetta alla classifica all time dei cannonieri in Nazionale, ma non partirà titolare perché non al meglio dopo alcuni problemi fisici. Il tridente sarà formato da Tsygankov, Dovbyk e da mister 100 milioni Mudryk. In mediana spazio all'ex Atalanta Malinovskyi.

Inghilterra-Ucraina: le probabili formazioni

Inghilterra (4-3-3) Pickford; James, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips, Rice; Saka, Kane, Foden

Ucraina (4-3-3) Lunin; Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Inghilterra-Ucraina in diretta tv e streaming

La sfida tra Inghilterra e Ucraina sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dal canale 20 del digitale terrestre e su Mediaset Play in streaming. Su Sky sarà possibile vedere le immagini sul 201 e in streaming sulla App Sky Go.