Cosa ha detto l'amichevole Inter-Al Nassr

Non basta una rete di Davide Frattesi, subito in gol con la maglia nerazzurra, per piegare le resistenze dell'Al Nassr. L'Inter, nell'amichevole giocata a Osaka, in Giappone, non è andata oltre l'1-1 contro la formazione araba, passata per prima in vantaggio grazie ad una rete di Ghareeb al 23' del primo tempo (al 44' la rete del pari dell'ex centrocampista del Sassuolo, abile ad insaccare di testa sfruttando un preciso traversone di Dumfries). Un risultato che, malgrado sia soltanto calcio d'estate, lasciando quindi un po' il tempo che trova, non fa felice Simone Inzaghi, voglioso di presentarsi al meglio in vista del via ufficiale della stagione. E che, al tempo stesso, permette di fare qualche prima parzialissima analisi sulla squadra nerazzurra.

Partiamo da un presupposto: il risultato, per quanto visto in campo, va strettissimo all'Inter, che, per numero di occasioni create, avrebbe ampiamente meritato la vittoria. Un aspetto, questo, che però mette in luce l'altra faccia della medaglia: la scarsa cattiveria sotto porta degli uomini di Inzaghi. Un dato, forse, non soltanto figlio del caso, ma che, al contrario, evidenzia quella che ad oggi è, insieme alla mancanza di un portiere di affidamento, la lacuna principale: l'assenza di un bomber di razza. Il solo Lautaro Martinez, con le partenze di Dzeko e Lukaku, non può infatti bastare per reggere sulle spalle il peso dell'attacco, così come non può bastare l'innesto del solo Marcus Thuram, subentrato contro l'Al Nassr nella ripresa. A quest'Inter manca un finalizzatore, un vero e proprio uomo d'area di rigore, capace di sfruttare anche i palloni più sporchi. Ma questo, la dirigenza, lo sa bene e cercherà di porvi rimedio in sede di mercato. Non benissimo, poi, neanche i movimenti difensivi, con la retroguardia che si è fatta cogliere colpevolmente di sorpresa in occasione del gol arabo. Sbavatura che, ad inizio preparazione, può tuttavia essere tranquillamente messa in conto.

Tra le note positive, invece, si segnala subito Frattesi e non solo per il gol. L'ex centrocampista del Sassuolo ha dimostrato di trovarsi immediatamente a suo agio nel 3-5-2 di Inzaghi, accompagnando con qualità l'azione offensiva e mostrando la solita generosità in fase di interdizione. E la sensazione è che l'Inter, con lui, abbia aumentato ulteriormente i cilindri del suo motore in mezzo al campo.