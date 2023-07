Inter-Al Nassr, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prosegue il lavoro di preparazione in vista della nuova stagione dell'Inter. I nerazzurri, ancora alla ricerca di rinforzi sul mercato (due portieri, un difensore e un attaccante gli obiettivi principali), sono partiti nelle scorse ore alla volta del Giappone, dove saranno impegnati in una breve tournée. La squadra di Simone Inzaghi, nella giornata di giovedì 27 luglio (fischio d'inizio alle 12.15 italiane), affronterà a Osaka in amichevole l'Al Nassr, ambiziosa formazione araba che in rosa, tra gli altri, può contare sul fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo e sull'ex Marcelo Brozovic. Il 1 agosto, invece, sarà la volta del test contro il Paris Saint-Germain, alle prese in questi giorni con il caso Mbappé.

Terminata la tournée asiatica, l'Inter scenderà poi nuovamente in campo il 9 agosto alla Red Bull Arena contro il Salisburgo, formazione vincitrice dell'ultimo campionato austriaco. Il 19, invece, il debutto in campionato contro il Monza di Raffaele Palladino.

Dove vedere Inter-Al Nassr in tv e streaming

La partita Inter-Al Nassr, in programma giovedì 27 luglio a Osaka alle 17.15 locali (12.15 in Italia), sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.