Cosa farà l'Inter durante la sosta per i Mondiali

Si è chiuso con la vittoria per 3-2 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta il 2022 dell'Inter. Un successo che ha permesso ai nerazzurri di affiancare al quarto posto della classifica a quota 30 la Lazio, superata per 3-0 dalla Juventus nel posticipo della 15esima giornata. La formazione di Simone Inzaghi tornerà in campo il prossimo 4 gennaio per la sfida contro il Napoli capolista: adesso, infatti, è in programma la lunga sosta per la disputa dei Mondiali 2022, che si svolgeranno dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar.

Inter, le amichevoli durante la sosta per i Mondiali

Durante questo periodo l'Inter non rimarrà, ovviamente, con le mani in mano. I giocatori non impegnati con le Nazionali continueranno ad allenarsi fino al 19/20 novembre alla Pinetina, prima di qualche giorno di riposo per ritrovarsi poi nuovamente lunedì 3 dicembre. I nerazzurri, proprio all'inizio di dicembre, svolgeranno un breve ritiro in Malta, con partenza fissata per il 4 sera e ritorno il 9. Qui gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno due amichevoli: una contro una formazione locale (data e orario ancora da stabilire) ed una con il Salisburgo il 7 dicembre. L'Inter proseguirà poi il suo lavoro in Italia disputando alcune amichevoli: già ufficiale quella contro gli spagnoli del Betis a Siviglia il prossimo 17 dicembre, mentre sono ancora da ufficializzare quelle contro Reggina e Sassuolo, che dovrebbero disputarsi rispettivamente al Granillo ed al Mapei Stadium il 22 e 28 dicembre.