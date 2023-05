Inter-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, quello in programma sabato 27 maggio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 37esima giornata del campionato di serie A. L'Inter, fresca vincitrice della Coppa Italia e attualmente terza in classifica con i suoi 66 punti, ospiterà l'Atalanta, quinta a 61. Ai nerazzurri basterà un pari per avere la certezza di chiudere il torneo tra le prime quattro, mentre la Dea, distante tre lunghezze dal quarto posto, dovrà necessariamente andare a caccia dell'intera posta in palio.

Inter-Atalanta, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro l'Atalanta, dovrà fare a meno di Mkhitaryan, ancora ai box per un problema muscolare, e Gagliardini, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso di Napoli. In mezzo al campo, quindi, scelte praticamente obbligate, con Brozovic insieme a Barella e Calhanoglu. A sinistra possibile spazio dal primo minuto per Gosens, ex della sfida, con Dumfries dall'altra parte. In attacco rifiateranno Lautaro e Dzeko, con il tandem formato da Lukaku e Correa, mentre non dovrebbero esserci variazioni in difesa, con il terzetto ancora formato da Darmian, Acerbi e Bastoni. Tra i pali, dopo il riposo in Coppa Italia, torna Onana.

Inter-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con Lookman che potrebbe tornare dal primo minuto per comporre il tandem d'attacco con Hojlund. Sulla trequarti spazio per Pasalic, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Zappacosta, De Roon, Koopmeiners e Maehle. In difesa spazio per Toloi, Djimsiti e Scalvini, Sportiello tra i pali.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

Inter-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Atalanta, in programma sabato 27 maggio alle 20.45 e valevole per la 37esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.