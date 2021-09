Inter-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Simone Inzaghi per rimanere in scia del Napoli capolista, Gasperini per rientrare nel gruppo delle primissime

Un big match da non perdere. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in rimonta sul campo della Fiorentina, ospiterà a San Siro l'Atalanta di Gasperini nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 18 di sabato 25 settembre). Handanovic e compagni occupano al momento la seconda posizione in classifica a pari merito con il Milan con i loro 13 punti (-2 dal Napoli capolista), mentre i bergamaschi, che negli ultimi due turni hanno superato Salernitana e Sassuolo, navigano al quinto posto a quota 10. Uno scontro d'alta classifica quindi, nel quale Gasperini, tecnico degli orobici, proverà a giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra.

Inter-Atalanta, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, ancora privo di Sensi, Vidal e probabilmente Correa, si affiderà al consueto 3-5-2, con Lautaro Martinez e Dzeko a comporre il tandem d'attacco. In mezzo al campo Barella (recuperato dopo il colpo subito contro la Fiorentina), Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic in vantaggio rispettivamente su Darmian e Dimarco per presidiare le corsie esterne. In difesa nessun dubbio, con il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione del portiere Handanovic.

Inter-Atalanta, le scelte di Gasperini

3-4-2-1 per Gasperini, che in attacco si affiderà al colombiano Zapata sostenuto da Pessina (ma attenzione alla carta Pasalic) ed uno tra Malinovskyi (in leggero vantaggio) e Ilicic. In mezzo al campo si rivedrà Freuler a comporre il tandem con De Roon, con Zappacosta e Gosens confermati sulle corsie esterne. Ballottaggio in difesa, dove Djimsiti e Demiral si giocano un posto per completare il reparto con Toloi e Palomino. Tra i pali Musso.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.