Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, Gasperini sceglie Muriel

Un big match da non perdere. L'Inter capolista, reduce da sei vittorie consecutive, ospiterà a San Siro l'Atalanta nel posticipo della 26ª giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di lunedì 8 marzo). Una gara nella quale la formazione di Antonio Conte cercherà un nuovo successo per consolidare ulteriormente il proprio primato, mentre i bergamaschi, che hanno già espugnato il Meazza nel corso di questa stagione superando con un secco 0-3 il Milan, vogliono continuare nella loro scalata in classifica ribadendo le proprie ambizioni Champions.

Inter-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Conte, contro l'Atalanta, si affiderà al consueto 3-5-2, con Lautaro che torna in campo dall'inizio per far coppia con Lukaku. Panchina per Sanchez, autore di una doppietta contro il Parma. In mezzo al campo conferme in vista per Barella, Brozovic ed Eriksen con Hakimi e Perisic sulle corsie esterne. In difesa i titolarissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Gasperini, dall'altra parte, punterà sul 3-4-1-2, con Muriel favorito su Ilicic per far coppia con Zapata in attacco. Pessina nel ruolo di trequartista, con Maehle, De Roon, Freuler e Gosens a centrocampo. In difesa spazio per Toloi, Romero e Djimsiti, panchina per Palomino.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini