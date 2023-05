Inter-Atalanta, il pronostico della sfida Champions

Scontro diretto in chiave Champions, quello in programma a San Siro sabato 27 maggio alle 20.45. L'Inter di Simone Inzaghi, attualmente terza in classifica con i suoi 66 punti, ospiterà l'Atalanta di Gasperini, quinta a 61 e a -3 dal quarto posto occupato dal Milan. Ai nerazzurri padroni di casa basterà un pareggio per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea, mentre la Dea sarà chiamata a conquistare l'intera posta in palio per alimentare le proprie speranze.

Inter-Atalanta, come arriva alla sfida la formazione di Inzaghi

Una sfida, quella contro l'Atalanta, a cui l'Inter si presenterà con il morale a mille. I nerazzurri, in settimana, hanno infatti conquistato la nona Coppa Italia della loro storia, la seconda consecutiva, superando in rimonta per 2-1 all'Olimpico di Roma la Fiorentina. In precedenza, in campionato, gli uomini di Simone Inzaghi erano stati battuti per 3-1 dal Napoli: un ko che ha messo fine ad una striscia di cinque vittorie consecutive.

Inter-Atalanta, come arriva alla sfida la formazione di Gasperini

L'Atalanta, nell'ultima giornata di campionato, ha superato in rimonta per 3-1 al Gewiss Stadium il Verona, con le reti di Zappacosta, Pasalic e Hojlund che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio scaligero firmato da Lazovic. Un successo che ha permesso alla Dea di ritrovare il sorriso dopo i ko con Juventus (0-2) e Salernitana (1-0).

Inter-Atalanta, il pronostico

L'Inter vista nelle ultime settimane è squadra che ha ritrovato compattezza e sicurezza nei propri mezzi e gli uomini di Simone Inzaghi si presenteranno alla sfida con i bergamaschi con i favori del pronostico. Da valutare, tuttavia, quanto incideranno le fatiche di Coppa Italia, con Lautaro e compagni che si presenteranno all'appuntamento appena tre giorni dopo la finale con la Fiorentina. La sensazione, tuttavia, è che l'Inter, in questo momento, abbia comunque qualcosa in più dell'Atalanta.