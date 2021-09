Inter, sabato il big match con l'Atalanta: le ultime

Tredici punti nelle prime cinque giornate di campionato, di cui gli ultimi tre, pesantissimi, conquistati sull'ostico campo della Fiorentina. L'Inter di Simone Inzaghi ha iniziato con il piede sull'acceleratore la stagione, ribadendo il proprio ruolo di favorita numero uno alla conquista dello scudetto. I nerazzurri, in queste prime uscite, hanno infatti mostrato un gioco brillante e propositivo, dimostrando inoltre, all'occorrenza, di saper soffrire. Adesso, per Handanovic e compagni, si apre un mese ricco di sfide impegnative, a partire da quella contro l'Atalanta, in programma a San Siro nella giornata di sabato 25 settembre.

Inter, verso l'Atalanta: Barella recupera, Correa in dubbio

Una gara sempre ostica quella contro i bergamaschi, i quali, dopo una partenza lenta, hanno ingranato le marce alte con le vittorie contro Salernitana e Sassuolo. Un match per il quale Simone Inzaghi, probabilmente, dovrà ancora fare a meno di Correa: l'argentino non ha infatti recuperato al 100% dall'infortunio rimediato contro il Bologna e difficilmente verrà impiegato dal tecnico, almeno dall'inizio.

Dovrebbe essere invece regolarmente della sfida Nicolò Barella, uscito anzitempo nella partita contro la Fiorentina ma già nuovamente a disposizione dell'allenatore. Se Inzaghi volesse comunque preservarlo per la gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma martedì prossimo, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per uno tra Vecino e Gagliardini. Ancora ai box invece Vidal e Sensi.