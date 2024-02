Inter-Atletico Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Inizia il percorso nella fase ad eliminazione diretta della Champions League dell'Inter. I nerazzurri, negli ottavi di finale, affronteranno l'Atletico Madrid, con la gara di andata in programma martedì 20 febbraio alle 21 a San Siro. Un match in cui gli uomini di Simone Inzaghi, reduci complessivamente da otto successi consecutivi, andranno a caccia della vittoria per mettere in discesa il doppio confronto. Attenzione, però, agli spagnoli, tradizionalmente sempre ostici da affrontare.

Inter-Atletico Madrid, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la partita di andata contro l'Atletico Madrid, si affiderà come di consueto al collaudato 3-5-2. Il tandem d'attacco sarà formato da Lautaro Martinez e Thuram, con Arnautovic e Sanchez pronti a dare il proprio contributo in corso d'opera. In mezzo al campo il solito terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulla corsia destra si contendono una maglia Darmian (in leggero vantaggio) e Dumfries (dall'altra parte Di Marco). In difesa ancora out Acerbi: a completare il reparto con Pavard e Bastoni ci sarà De Vrij.

Inter-Atletico Madrid, le scelte di Simeone

Simeone, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Griezmann e Depay (Morata potrebbe invece recuperare in extremis per un posto in panchina). A centrocampo De Paul, Koke e Saul con Llorente e Lino sulle corsie esterne, mentre il terzetto difensivo sarà formato da Savic, Gimenez ed Hermoso. Tra i pali Oblak.

Inter-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, S. Lino; Griezmann, Depay. All. Simeone

Inter-Atletico Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Atletico Madrid, in programma martedì 20 febbraio alle 21 a San Siro e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.