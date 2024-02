Inter-Atletico Madrid, il pronostico della sfida Champions

Sarà l'Atletico Madrid l'avversario dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League. La sfida di andata, in programma martedì 20 febbraio alle 21, si giocherà a San Siro, con i nerazzurri che proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in discesa il doppio confronto. Agli spagnoli, invece, potrebbe andar bene anche un pareggio per poi giocarsi il passaggio del turno di fronte al proprio pubblico.

Inter-Atletico Madrid, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Un momento particolarmente positivo, quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, che nell'ultima giornata di serie A hanno travolto per 4-0 la Salernitana, sono reduci complessivamente da otto successi consecutivi e, in campionato, hanno ormai blindato il primo posto, con un rassicurante +9 sulla Juventus malgrado una partita in più da giocare. La formazione di Simone Inzaghi, nel primo turno di Champions League, ha ottenuto la seconda posizione nel gruppo D alle spalle della Real Sociedad, che ha avuto la meglio su Lautaro e compagni grazie alla miglior differenza reti.

Inter-Atletico Madrid, come arrivano alla sfida gli spagnoli

L'Atletico Madrid, nell'ultima giornata di campionato, ha strapazzato con un sonoro 5-0 Las Palmas, mentre in precedenza i Colchoneros, che in Liga occupano la quarta posizione, avevano incassato due sconfitte consecutive contro Atletico Bilbao (in Coppa del Re) e Siviglia. La formazione di Simeone, nella fase a gironi di Champions, ha conquistato la prima posizione nel gruppo E precedendo Lazio, Feyenoord e Celtic.

Inter-Atletico Madrid, il pronostico

La sfida contro l'Atletico Madrid, per l'Inter, non sarà certo delle più semplici. Gli spagnoli, da tradizione, sono infatti avversari ostici da affrontare, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. I nerazzurri, tuttavia, stanno vivendo un momento di forma esaltante ed hanno ormai acquisito piena consapevolezza delle proprie potenzialità anche in ambito europeo. Per questi motivi, la formazione di Simone Inzaghi, per noi, ha buone possibilità di far suo il primo round.