Inter, le possibili avversarie agli ottavi di Champions League

Una qualificazione in uno dei gironi più complicati. L'Inter, con una giornata di anticipo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League chiudendo al secondo posto alle spalle del Bayern Monaco e davanti al Barcellona il gruppo C. I nerazzurri, in sei gare, hanno raccolto dieci punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, entrambe maturate contro i tedeschi (che hanno chiuso il girone a punteggio pieno). Per gli uomini di Simone Inzaghi, adesso, gli occhi sono tutti puntati al sorteggio di lunedì a Nyon, quando Barella e compagni conosceranno la loro prossima avversaria nel cammino europeo.

Le possibili avversarie agli ottavi

L'Inter, avendo chiuso al secondo posto il proprio girone, affronterà agli ottavi una prima classificata. Da regolamento, tuttavia, non sono consentiti incroci tra squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi o della stessa nazione. Questo significa che i nerazzurri non potranno trovare nell'urna né il Bayern Monaco né il Napoli di Luciano Spalletti, che ha chiuso al primo posto il girone A. Possibili avversarie degli uomini di Simone Inzaghi sono quindi Porto (primo nel gruppo B), Tottenham (primo nel gruppo D), Chelsea (primo nel gruppo E), Real Madrid (primo nel gruppo F), Manchester City (primo nel gruppo G) e Benfica (Pirmo nel gruppo H).

Per l'Inter, quanto meno sulla carta, l'abbinamento più favorevole sarebbe quello con una delle due portoghesi, mentre sarebbe meglio evitare quello con una tra Real Madrid, Manchester City e Chelsea. Complicato anche un eventuale scontro con il Tottenham, guidato in panchina dall'ex Antonio Conte.